В Госдуму внесли законопроект о запрете гиперссылок и QR-кодов, ведущих на запрещенные в РФ материалы

Курултай (Государственное собрание) Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, приравнивающий к распространению экстремистских материалов гиперссылки и QR-коды, ведущие на ресурсы с «экстремистским» контентом. Соответствующий документ опубликован на сайте думской электронной базы данных.

«Новым способом обхода законодательных ограничений является также использование ссылок на интернет-ресурсы в виде изображения оптической метки в формате штрихового кода по технологии QR методом расклейки в местах массового скопления людей и высокого пешеходного трафика», — объясняют авторы необходимость инициативы.

Курултай подготовил законопроект «с учетом предложений правоохранительных органов». По мнению авторов, инициатива направлена на «противодействие угрозам, обусловленным использованием деструктивными общественно-политическими структурами механизма обхода законодательных ограничений о распространении запрещенной информации».

SOTA обратила внимание на то, что Федеральный список экстремистских материалов, согласно данной инициативе, также могут признать экстремистским.



