Сенат Польши признал режим Путина террористическим

Сенат Польши признал террористическим действующий в России политический режим. Соответствующую резолюцию члены верхней палаты польского парламента приняли единогласно в среду. За документ проголосовали все 85 сенаторов, говорится на сайте Сената.

Сенат призвал международное сообщество оказать поддержку Международному уголовному суду, расследующему военные преступления в Украине, а также поблагодарил польский народ и правительство за помощь украинским беженцам.

Польша стала пятой страной, признавшей действующую в России власть террористической. Ранее аналогичное решение приняли в Украине, Литве, Латвии и Эстонии. Также путинский режим был признан террористическим Парламентской ассамблеей Совета Европы.