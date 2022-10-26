В России в 2022 году закрылось шесть представительств иностранных банков

С начала текущего года в России по собственной инициативе закрылось шесть представительств иностранных банков, причем три из них — в октябре. На это обращает внимание «Коммерсант». Издание связывает сокращение представительств иностранных финансовых организаций в стране с боевыми действиями в Украине и санкциями.

По состоянию на 25 октября в России официально действуют 32 подразделения иностранных банков, в то время как на начало 2016 года их число составляло 65. Банковский юрист Нина Семина объяснила «Коммерсанту», что прекращение действия аккредитации представительства возможно как в добровольном, так и в принудительном порядке. В ЦБ изданию сообщили, что все исключения из реестра в 2022 году были произведены на добровольной основе.

Так, с начала года свои представительства закрыли банки RCB Bank (Кипр), Hellenic Bank (Кипр), Bayerische Landesbank (Германия), Iccrea BancaImpresa S.p.A. (Италия), Lombard Odier (Швейцария) и Hokkaido Bank (Япония). Финансовый эксперт Надежда Громова считает, что причиной ухода представительств иностранных банков является отсутствие перспектив развития в России из-за санкций. Открыть счета в них могут исключительно граждане Евросоюза.



