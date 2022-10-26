Верховный суд Крыма утвердил арест пяти фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту

Верховный суд Крыма оставил без изменений меру пресечения в виде заключения под стражей пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение о заключении подозреваемых под стражу 13 октября принял Киевский районный суд Симферополя. Всем пятерым вменяют статью о теракте (пп. "а,б,в" ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ), которая предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы. Они проведут в СИЗО как минимум до 8 декабря 2022 года.

«По итогам судебных заседаний, апелляционными постановлениями Верховного суда Республики Крым постановления Киевского районного суда Симферополя в части избранной меры пресечения оставлены без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения»,— сообщила пресс-служба ВС Крыма.

По данным ФСБ, в подготовке взрыва на Крымском мосту принимали участие 12 человек. Организовал теракт, по мнению силовиков, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Всего по данному делу было задержано 8 человек, из них пятеро — россияне, трое — граждане Украины и Армении.

Взрыв на Крымском мосту, унесший жизни четырех человек, прогремел 8 октября — на следующий день после юбилея Путина. Водитель грузовика, в котором была взрывчатка, мог не знать о том, что в нем заложена бомба: заказ он получил в интернете.