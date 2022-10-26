СК завершил расследование уголовного дела об убийствах в отношении неонациста Марцинкевича

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича, которого два года назад нашли мертвым в камере СИЗО № 3 в Челябинске. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

Марцинкевичу и его предполагаемым соучастникам — Семену Токмакову, Павлу Хрулеву, Алексею Гудилину, Александру Лысенкову, Андрею Кайлю и Максиму Хотулеву — предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью по мотивам национальной ненависти).

По версии следствия, они, будучи участниками ультраправого объединения «Русская цель», в 2003 году убили четырех человек в Смоленской и Московской областях. Марцинкевича также обвиняют в убийстве дагестанца Шамиля Одаманова и еще одного человека, чья личность до сих пор не установлена, в парке «Лосиный остров» в 2007 году. Следствие полагает, что соучастниками данного преступления стали соратники «Тесака» Сергей Маршаков, Сергей Коротких и Максим Аристархов. Запись убийства была опубликована в интернете.

В сентябре 2020 года Марцинкевича нашли мертвым в камере СИЗО № 3 в Челябинске. По официальным данным, он совершил самоубийство, однако его адвокаты и родственники в эту версию не верят. Они ссылаются на то, что на его теле были обнаружены следы пыток. Перед смертью он признался в причастности к убийствам и оставил записку.