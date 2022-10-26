В Омске возбудили уголовное дело из-за поста с оскорблениями в адрес украинцев

В России возбудили первое с начала боевых действий уголовное дело об оскорблении украинцев по национальному признаку. Обвиняемым стал 52-летний житель Омска Николай Карнышов, опубликовавший на своей странице во «ВКонтакте» соответствующий пост.

Как сообщает «Сибирь.Реалии»*, пост на странице Карнышова уже удален. В предъявленном ему обвинении говорится, что он разместил во «ВКонтакте» пост с негативной оценкой «группы лиц, объединённых по признаку принадлежности к национальности «украинцы». О чем именно говорилось в публикации, не уточняется.

В начале октября Карнышова внесли в список Росфинмониторинга. В прошлом году его оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление по национальному признаку, а в сентябре текущего года его приговорили к двум годам лишения свободы условно за пост, содержащий признаки ненависти либо вражды по отношению к женщинам.