Первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным возбудили в России

В Улан-Удэ возбудили первое уголовное дело о самовольном оставлении части (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ) в отношении мобилизованного жителя Якутии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Военный комендант комендатуры в Улан-Удэ возбудил уголовное дело по части 3.1 статьи 337 УК РФ. Обвиняемый — житель Якутии, призванный по мобилизации и самовольно оставивший войсковую часть в Бурятии до одного месяца, куда он был доставлен из военного комиссариата», — говорится в сообщении.

По информации Чикова, житель Якутии заявил командиру об отказе ехать в Украину и отметил, что не будет «стрелять ни в каких украинцев». После этого ему стали поступать угрозы расправой и уголовной ответственностью. Это вынудило его сбежать из части. Он пролез наружу через дыру в заборе.

Статья о самовольном оставлении части мобилизованным была введена в Уголовный кодекс России спустя три дня после объявления мобилизации, 24 сентября. Она предполагает до 7 лет лишения свободы.



