Путин обвинил власти Украины в планах применить «грязную бомбу»

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. В ходе своего выступления он прокомментировал усиление мер безопасности на границе с Украиной, якобы планы Киева применить «грязную бомбу» и диверсии на «Северных потоках».

Необходимость в усилении безопасности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры страны Путин объяснил недавними инцидентами на Крымском мосту и Курской АЭС. По его словам, Киев желает заполучить ядерное оружие, но российским властям известно о якобы планах Украины использовать так называемую «грязную бомбу». Доказательств этому президент РФ не привел.

Комментируя диверсии на «Северных потоках», Путин заявил, что это — «уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры», которое наносит «колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшает условия жизни миллионов людей». По его словам, расследователям известно, кто за этим стоит, однако они предпочитают «помалкивать».

23 октября агентство РИА «Новости» сообщило о якобы готовящихся планах Украины устроить провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы». После этого министр обороны Сергей Шойгу выразил коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом подобного оружия. Тем временем Париж, Лондон и Вашингтон выпустили совместное заявление, в котором отвергли соответствующее заявление Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на реакцию стран Запада. «Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело, верить или не верить», — заявил он в понедельник. Какую именно информацию передала Москва, он также не уточнил.

После этого Минобороны РФ объявило о приведении в готовность «сил и средств», необходимых для «выполнения задач в условиях радиоактивного заражения. Ведомство настаивает, что Украина готовит провокации с использованием радиологических «грязных бомб».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник заявил, что Минобороны располагает данными о получении двумя украинскими организациями «конкретных поручений» по созданию «грязной бомбы». Также достаточным основанием для подобных обвинений в ведомстве сочли данные о якобы переговорах Киева и Лондона по вопросу получения технологии создания ядерного оружия, а также наличие в Украине «производственной базы и научного потенциала» для этих целей.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился отправить в Украину экспертов после заявления России о якобы готовности Киева применить «грязную бомбу».