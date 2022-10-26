Россия провела учения по ядерному сдерживанию

Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Тренировка проходила под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в среду.

«Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет», — говорится в сообщении.

Пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону Кура на Камчатке производились с испытательного космодрома Плесецк. Баллистические ракеты «Синева» тем временем выпускали из акватории Баренцева моря. В тренировках также были задействованы самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выпустили ракеты воздушного базирования.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — сообщили в Кремле.

Сегодня стало известно, что Россия предупредила США о планах провести ежегодные учения ядерных сил «Гром». По мнению Вашингтона, это снижает риск просчета во время «безрассудной» российской ядерной риторики.

На прошлой неделе также начались плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) с целью отработки применения оружия, базирующегося в Европе. В них принимают участие 14 стран Альянса и до 60 военных самолетов.