Драмтеатр в Кемерове снял с афиши имя литовского постановщика «Войны и мира» Римаса Туминаса

Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского снял с афиши имя постановщика спектакля «Война и мир» Римаса Туминаса. Руководство театра объяснило свои действия тем, что ему поступил «приказ из Минкультуры», сообщает «Сибирь.Реалии»*.

На исчезновение имени Римаса Туминаса с афиши постановки обратили внимание зрители. Выяснилось, что имя литовского режиссера удалили не только с афиши, но и с сайта кемеровского театра. Заместитель директора по организации зрителя Елена Ситкина в ответ на просьбу «Сибирь.Реалии»* прокомментировать данную ситуацию, заявила, что ей «запретили» это делать.

«Без комментариев! Нам эту тему запрещено комментировать! Вы что, сами не знаете, кто режиссер? Ну знаете же, зачем тогда спрашивать? Но это не мы заклеили. Это приказ свыше. Нет, не московского театра. Еще выше. Да, Минкульт», — заявила Ситкина.

Ранее стало известно, что росcийский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали имя Бориса Акунина с афиш спектаклей, поставленных по его произведениям. В Минкультуры РФ назвали «логичным» исчезновение с афиш имен писателей, которые покинули Россию и выступают против боевых действий в Украине.

*«Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».