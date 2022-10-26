Собчак, в подмосковном доме которой проходит обыск, покинула Россию

UPD: Ксения Собчак проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.***UPD: Правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании Ксении Собчак, но ей удалось скрыться, уточняет ТАСС. По данным агентства, она покинула страну в ночь со вторника на среду. Чтобы запутать оперативников, она купила разные билеты.

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UPD: Оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, чтобы задержать Ксению Собчак, однако она успела улететь из страны, сообщает Baza.

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, в чьем доме в Подмосковье сейчас проходит обыск, находится не в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Она через Беларусь уехала в Литву», — сказал собеседник агентства.



Ранее стало известно о задержании коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского. Они могут проходить по одному уголовному делу. По данным РБК, дело возбудили из-за получения денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны или компании.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник уточняет, что речь идет о вымогательстве денег у VIP-персон, в том числе у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

«Почти все ранее арестованные по делу сотрудничают со следствием и дают показания на других админов, с которыми они вместе работали, поэтому задержание Кирилла Суханова и Ариана Романовского может быть не последним», — говорится в сообщении.

По данным «ВЧК-ОГПУ», в данном уголовном деле может появится статья об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).