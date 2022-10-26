Три вагона сошли с рельсов в Кировской области

РИА Новости сообщили о сходе трех вагонов с лесоматериалами в Кировской области, на станции Юрья. Активисты жд-сопротивления, которые устраивают диверсии на железной дороге, рассказали об этом происшествии.

Сход вагонов произошел около 00:37. Обстоятельства происшествия устанавливаются, повреждены элементы верхнего строения пути. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку. Никто не пострадал, задержек в движении тоже нет.

В канале «Останови вагоны» написали: «Ночные сходы — это прекрасно».