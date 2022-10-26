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#Новости

Три вагона сошли с рельсов в Кировской области

26.10.2022

В канале жд-сопротивления сообщили о происшествии

РИА Новости сообщили о сходе трех вагонов с лесоматериалами в Кировской области, на станции Юрья. Активисты жд-сопротивления, которые устраивают диверсии на железной дороге, рассказали об этом происшествии.

Сход вагонов произошел около 00:37. Обстоятельства происшествия устанавливаются, повреждены элементы верхнего строения пути. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку. Никто не пострадал, задержек в движении тоже нет. 

В канале «Останови вагоны» написали: «Ночные сходы — это прекрасно». 



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