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#Новости

По делу Суханова задержали экс-редактора Tatler Романовского

26.10.2022

Коммерческого директора Собчак подозревают в мошенничестве

РБК сообщила, что в Москве задержали бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского. По версии силовиков, его подозревают в связи с уголовным делом против коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова.

По данным издания, дело против Суханова возбудили из-за получения денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны или компании.

Суханова задержали сегодня. Утром у него дома и в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски. У самой Собчак нет процессуального статуса в деле: она считает, что обыски и задержание Суханова — это очередное давление на журналистов. 



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