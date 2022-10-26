Стало известно имя седьмого моряка, погибшего на крейсере «Москва»

Журналисты Telegram-канала «Можем объяснить» обнаружили им седьмого погибшего моряка с крейсера «Москва». На мемориальном мероприятии «День белых журавлей» родственники рассказали о матросе Владимире Ковалеве из Ростовской области.

О том, что Ковалев служил на крейсере «Москва» и погиб вместе с судном сообщили его односельчане из станицы Мелиховская. По их информации, судно загорелось после атаки украинскими ракетами «Нептун».

После того, как в апреле затонул крейсер «Москва», Минобороны сообщало об одном погибшем море, и 27 пропавших без вести. Потом подтвердили имена пятерых погибших. Родственники Леонида Савина, Ивана Франтина и Егора Шкребца получили свидетельства о смерти. Среди погибших также Дмитрий Черемискин, Иван Вахрушев, Валерий Криворог. Савин, Франтин и Шкребец были матросами-срочниками. Власти говорили, что срочники, как и крейсер, в «спецоперации» не участвуют. По версии Минобороны, судно затонуло из-за пожара.