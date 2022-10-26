В Украине погибли еще пятеро мобилизованных из Свердловской области

E1.ru сообщили, что в Свердловскую область привезли тела пятерых мобилизованных, погибших в Украине. Им было от 36 до 45 лет.

Информацию о погибших подтвердили в военном комиссариате Свердловской области. Имена погибших: Олег Хайдаров и Алексей Горбунов из Невьянска, Олег Комин из поселка Цементный, Александр Музипов из поселка Ребристый и Андрей Чекасин из Нейво-Рудянки. Прощание с ними пройдут в ближайшие дни.

Журналисты также рассказали, что 26 октября в Полевском проводили 27-летнего Максима Изгагина, который также был мобилизован и погиб на Украине.

Вчера также сообщалось о смерти в Украине отца четверых детей из Невьянска Свердловской области.