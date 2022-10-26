В СПбГУ уволили преподавателя за антивоенную позицию

Преподавателя философии Дениса Скопина уволили на антивоенную позицию из СПбГУ. Он сказал, что с увольнением не согласен и будет обжаловать этот приказ, пишет «Дождь»*.

Скопина уволил после того, как он участвовал в антивоенной акции. В приказе на увольнение написано, что выход на протест — «аморальный поступок, несовместимый с педагогической деятельностью». Уходя, Скопин обратился к студентам.

«Моральный поступок — это когда вы действуете сообразуясь со своей собственной совестью и когда вы слушаете свой внутренний голос. И это ситуация, когда вы ведете себя вопреки тем внешним условиям, которые вас окружают, когда вы бросаете вызов окружающей действительности. А аморальный поступок, это когда вы ведете себя, не слушая вашу совесть, а когда вы просто приспосабливаетесь к окружающей действительности и пассивно подчиниться приказам другого человека. Аморально поступает следователь, который по приказу сверху пишет под копирку протоколы на людей. Аморально поступает судья, который выносит абсолютно одинаковые решения по звонку сверху. Аморально поступает бюрократ, который действует так, чтобы сохранить свое весьма теплое место и прикрывает свою аморальность какими-то бюрократическими параграфами, какими-то бумажками. Я был счастлив работать в этом замечательном месте. Я не согласен со своим увольнением и так и написал на приказе: ознакомлен, буду его оспаривать и считаю, что я поступал именно в согласии со своей собственной совестью. Будущее в этой стране принадлежит именно вам. И никакое пожилое поколение со своими идеями и своим приспособленчеством у вас вашего будущего не отнимает», — напутствовал он студентов.

*«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».