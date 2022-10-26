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#Новости

Конгрессмены отозвали письмо о просьбе прямых переговоров США и России по Украине

26.10.2022

Они сообщили, что письмо опубликовали «без проверки»

DW* рассказала, что конгрессмены-демократы из Палаты представителей отозвали письмо к Джо Байдену с просьбой начать прямые переговоры с Россией по Украине. Как объяснила лидер фракции Правила Джаяпал, письмо составили несколько месяцев назад и опубликовали «без проверки».

Она также добавила, что письмо многие спутали с заявлением лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти. Он угрожал прекратить поддерживать Украину, если республиканцы придут к власти.

«Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы, решительно и единогласно поддерживавшие и проголосовавшие за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, так или иначе связаны с республиканцами, которые стремятся перекрыть американскую поддержку для президента Зеленского и украинских сил», — сказала Джаяпал.


*DW Минюст России считает «иностранным агентом».



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