Россия уведомила США о планах провести ядерные учения

Reuters сообщает, что Россия предупредила США о планах провести ежегодные учения ядерных сил «Гром». По мнению Вашингтона, это снижает риск просчета во время «безрассудной» российской ядерной риторики.

Ожидается, что Россия произведет испытательные пуски ракет, в прошлом уже были запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Уведомление об учениях необходимы в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений.

«США были уведомлены, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России», — заявил бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Подробностей он не рассказал.