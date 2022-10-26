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#Новости

Россия уведомила США о планах провести ядерные учения

26.10.2022

По мнению Вашингтона, это снижает риск просчета во время «безрассудной» ядерной риторики

Reuters сообщает, что Россия предупредила США о планах провести ежегодные учения ядерных сил «Гром». По мнению Вашингтона, это снижает риск просчета во время «безрассудной» российской ядерной риторики.

Ожидается, что Россия произведет испытательные пуски ракет, в прошлом уже были запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Уведомление об учениях необходимы в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений. 

«США были уведомлены, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России», — заявил бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. 

Подробностей он не рассказал.

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