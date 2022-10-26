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#Новости

Mercedes уходит из России

26.10.2022

Площадку по сборке автомобилей в Подмосковье скорее всего продадут

«Коммерсант» узнал, что Mercedes-Benz планирует продать завод по сборке автомобилей в Подмосковье, в Есипово. Потенциальным покупателем называют российского дилера «Автодом». В компании продажу не подтвердили, но сказали, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в России, и конкретных решений пока нет. 

Источники издания не смогли точно назвать будущего покупателя. Возможно, это будет комплексная сделка: в тендере участвуют несколько дилеров и Корпорация развития Московской области.

О возможной продаже имущества «Коммерсант» сообщал еще 11 июля. Тогда же стало известно о возможной продаже офисных помещений. 

Другие опрошенные журналистами эксперты считают, что покупка может заинтересовать в том числе китайских инвесторов. В любом случае, считают эксперты, сборка немецких автомобилей в нынешних условиях вряд ли будет возможна. 



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