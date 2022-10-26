В Беларуси признали экстремистской детскую книгу Иосифа Бродского

DW* сообщила, что в список экстремистской литературы попала детская книга Иосифа Бродского «Баллада о маленьком буксире», вышедшая в издательстве «Янушкевич».

Издатель Андрей Янушкевич считает, что власти не понравилась иллюстрация — корабль был раскрашен в белый цвет с темно-оранжевой полосой. Раскраску, судя по всему, ассоциировали с национальными символами.

«Медиазона.Беларусь»* добавила, что в число «экстремистской» литературы вошли также книги Владимира Орлова и Павла Татарникова «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкi». В соцсетях также нашли экстремистскую страницу — body_of_belarus, на которой публикуют фото татуировок белорусов.

*DW и «Медиазону.Беларусь» Минюст России считает «иностранными агентами».