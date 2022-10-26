В Москве задержан коммерческий директор Ксении Собчак

Коммерческого директора Ксении Собчак задержали по подозрению в вымогательстве. ТАСС пишет, что его доставили в Главное следственное управление МВД.

Собчак в своем Telegram-канале подтвердила задержание Суханова.

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство». Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи», — рассказала журналистка. Собчак также добавила, что в редакции следят за его судьбой.

На прошлой неделе в Твери были задержаны полицией еще два сотрудника Собчак: корреспондент Сергей Ерженков и оператор Евгений Теренов. Они снимали мобилизационный пункт. Точнее, они даже не успели достать технику, как их задержала полиция.