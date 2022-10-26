Президент Германии пообещал увеличить поддержку Украины

Вчера состоялся визит в Украину президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Несмотря на конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, разгоревшийся весной, их встреча состоялась.

Штайнмайер пообещал поставить для нужд ВСУ дополнительную партию немецких систем ПВО, пишет DW*. В ближайшие дни ВСУ получит четыре самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня Mars II.

Штайнмайер также выступил за расширение партнерства между городами Украины и Германии. Такие связи не только укрепить сотрудничество и Европу, но и дадут Москве «четкий сигнал: «ваша война нас не разделит — она еще больше сблизит нас как немцев, украинцев и как европейцев».

По информации DPA, вчера Штайнмайер был в Киевской области встречался с мэром Киева Виталием Кличко. Во время его визита в Корюковку началась воздушная тревога и больше часа президент Германии был в бомбоубежище вместе с мирными жителями.

«Это дало нам особенно яркое представление об условиях, в которых люди жили здесь», — сказал после тревоги президент.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».