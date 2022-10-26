«Медуза»‎*: в российских вузах появится «идеологическая дисциплина»‎

«Медуза»‎* со ссылкой на свои источники рассказала, что в российских вузах в ближайшее время появится новый предмет по аналогии с «научным коммунизмом»‎, изучавшимся в советское время. Разработкой официальной российской идеологии будет заниматься первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

В школах с нового учебного года уже ввели «Разговоры о важном»‎, на которых детям рассказывают в том числе о «спецоперации»‎, ее необходимости и прочих «составляющих патриотизма»‎.

«Молодые люди должны понимать идеологию: куда идет Россия и зачем», — пояснил журналистам источник, близкий к администрации президента.

В разработке идеологии, помимо Кириенко, будет участвовать управление по обеспечению дел Госсовета, которое обычно занимается выборными кампаниями. Им руководит близкий соратник Кириенко Александр Харичев. Подключат к созданию дисциплины и общество «Знание»‎.

«Преподавать»‎ новую идеологию планируют со следующего учебного года. Курс будет длиться все время обучения для политологов и историков, несколько лет — для гуманитарных специальностей, а для остальных — всего год.

Основные параметры будущего предмета определяют на конференции общества «Знание» под названием «ДНК России», которая начнется 26 октября в Сочи. Источники сообщили, что дисциплина будет соответствовать консервативной идеологии, которая нравится Путину.

*«Медузу»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.