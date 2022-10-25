СБУ возбудила уголовное дело в отношении главы Минтранса РФ Виталия Савельева

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила министра транспорта РФ Виталия Савельева в пособничестве в ведении агрессивной войны и незаконном перемещении людей через государственную границу Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской спецслужбы.

«Установлено, что чиновник способствовал Минобороны страны-агрессора в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захваченные районы. Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, в период с 26 марта по 4 сентября 2021 года Савельев организовал переброску почти 300 единиц российской бронетехники в Крым. Порядка 250 вагонов перевезли по железной дороге на полуостров российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов. В украинской спецслужбе утверждают, что именно эта военная техника использовалась в боях за Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области.

Так, Савельеву вменяют статьи о пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Главе российского Минтранса грозит до 15 лет лишения свободы.







