244-й день боев: главное

Reuters сообщает, что США могут отдать Украине свои старые системы ПВО HAWK. Ракеты-перехватчики смогут использовать в комплексах Stinger, которые США отправили ранее. Передачу ПВО можно будет осуществить без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Сколько таких систем и ракет есть в наличии для передачи установить не удалось. Объем помощи для обеспечения безопасности от США составил уже около 17,6 млрд долларов.

При этом в ноябре в США пройдут выборы в Палату представителей, в которых, как ожидается, победу одержат республиканцы. Они настроены более сдержанно подходить к выделению средств для Украины.

Письмо с призывом провести прямые переговоры США и России по Украине подписали накануне 30 конгрессменов из левого крыла Демократической партии в Палате представителей. Однако в Белом доме заверили, что без Украины об Украине никаких переговоров Вашингтон вести не будет.

The Washington Post сообщила, что создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин лично звонил Владимиру Путину и критиковал действия Минобороны России в Украине. Он говорил и о том, что военные слишком полагаются на ЧВК, но не дают финансовой поддержки и ресурсов. В пресс-службе Пригожина информацию о звонке Путину и о критике Минобороны опровергли.

«Что касается оценки работы Вооруженных сил и Министра обороны РФ, то я не вправе заниматься оценкой ни в негативном, ни в нейтральном, ни в позитивном ключе. Поскольку я не являюсь военным специалистом, а также не могу и не считаю целесообразным американским изданиям, которые на сегодняшний день являются частью враждебного государства по отношению к Российской Федерации, отвечать на подобного рода вопросы», — отчитались в пресс-службе.

С критикой действий Минобороны выступил сегодня и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал мобилизовать мужчин Северного Кавказа, «стереть с лица земли» Украину. По его мнению, Россия «слабо отвечает» на обстрелы со стороны ВСУ, а с тех пор как украинские войска стали активно атаковать российские регионы, боевые действия потеряли статус «спецоперации» и обрели статус «войны», добавил Кадыров. Правда он после добавил, что «это не война РФ, это война между сатанизмом и христианами и мусульманами». На последствия он посоветовал не оглядываться.

Владимир Путин провел заседание сформированного Координационного совета по обеспечению потребностей войск, пишет «Коммерсант». Президент считает, что нужно обновлять нормативные базы, в том числе для экономики, чтобы обеспечить нужды СВО. Сергей Собянин рассказал, что в приграничных регионах нужны дополнительные меры реагирования: на выходных о строительстве защитных сооружений сообщали в Белгородской и Курской областях. Михаил Мишустин добавил, что для производства экипировки военных нужно подключить все мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия. Деньги на закупку обмундирования выделены.

Журналисты ВВС выяснили, что российские военные 12 апреля намеренно повредили единственный трубопровод, снабжавший водой Николаев. После повреждения за 8 часов 40 млн литров воды затопили прилегающую территорию. В Николаеве уже шесть месяцев нет регулярной подачи питьевой воды.

Украина вернула тела 25 погибших, сообщило министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. Россией об обмене не сообщала, добавили в ВВС .

Сегодня в Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл поездом в Киев. Предыдущие два визита отменялись из соображений безопасности и из-за конфликта с президентом Украины. Штайнмайера считали в Киеве пророссийским политиком и давали понять, что не рады его приезду.

Как пишет ВВС, в Корюковке Черниговской области, как раз тогда, когда там был президент Германии, объявили воздушную тревогу во время визита Штайнмайера. Он, вместе с мирными жителями, был вынужден просидеть в бомбоубежище больше часа. Сегодня должна состояться его встреча в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.