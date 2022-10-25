Пригожин подтвердил работу вербовщиков ЧВК «Вагнер» в Европе

Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей Евгению Пригожину, опубликовала ответ миллиардера на вопрос о деятельности вербовщиков ЧВК «Вагнер» в Чехии. Его направила редакция чешского информационного Telegram-канала neČT24.

«Да, действительно, в Чехии у нас огромное количество вербовочных центров. Вообще, хочу заметить, граждане Чехии прекрасно воюют в рядах ЧВК "Вагнер". И мы очень гордимся, что они не одни из тех европейцев, которые работают на защиту интересов Российской Федерации с оружием в руках», — говорится в ответе Пригожина, опубликованного на официальной странице компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин также заявил, что среди «вагнеровцев» много англичан, французов, поляков, румын, а также эстонцев и латышей. Гражданам бывший республик СССР он выразил «особенную признательность» за службу в созданной им частной военной компании, отправляющей в зону боевых действий не только иностранцев, но и заключенных.

«Еще раз хочу подчеркнуть, чехи — действительно костяк некоторых подразделений ЧВК "Вагнер". Так называемый "Чешский батальон имени Швейка" сегодня прекрасно работает на Бахмутском направлении», — добавил он.