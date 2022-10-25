У здания Госдумы задержали пикетчика, выступившего за импичмент Путину

В Москве полиция задержала Еркина Забиева, вставшего в пикет у здания Госдумы с требованием объявить импичмент президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на знакомого задержанного.

Забиева доставили в полицейский отдел по Тверскому району, к нему приехал адвокат от «ОВД-Инфо»* Алан Кибизов. Пикетчику вменяют административную статью о «дискредитации» российской армии.

«ОВД-Инфо»* отмечает, что рядом с Забиевым стоял еще один пикетчик, державший в руках флаг Национально-освободительного движения (НОД), а также плакат с фотографией Путина. На нем было написано: «Мы с ним за суверенитет России. А ты?». Его сотрудники полиции задерживать не стали.

Фото: кадр из видео с задержанием Забиева / Видео: знакомый задержанного

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

