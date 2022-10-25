Baza: российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии может возглавить Мишустин

Президент России Владимир Путин, вероятно, не примет участия в саммите «Большой двадатки», который пройдет на Бали 15-16 ноября. Вместо него российскую делегацию возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Baza со ссылкой на источник в Администрации президента.

«Окончательно вопрос ещё не решён, но с большой долей вероятности главой российской делегации будет премьер», — рассказал собеседник Telegram-канала.

В начале октября посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис в интервью изданию National рассказал, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют приехать на саммит G20 в ноябре. Но обе стороны уже опровергли его заявление.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что пока еще не принято окончательное решение о визите президента. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал ТАСС, что формат участия российского президента в саммите по-прежнему не определен.

О том, что Путин планирует лично посетить саммит G20, говорил в августе и президент Индонезии Джоко Видодо. В рамках саммита он также не исключал встречу Путина и Зеленского. Но после «включения в состав России» украинских регионов Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.