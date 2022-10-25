«Медиазона»*: российское командование бросило новобранцев во время отступления с передовой

«Медиазона»* опубликовала историю мобилизованных, брошенных командованием при отступлении с передовой в Луганской области. Они заявили, что их отправили в зону боевых действия без предварительной подготовки.

Речь идет о мобилизованных из 15-го мотострелкового гвардейского полка 2-й Таманской дивизии. Солдаты записали два видеообращения — одно опубликовали на YouTube, а другое — более подробное — прислали «Медиазоне»*. В кадре присутствуют 12 человек.

Военные рассказали, что командование отправило их в зону боевых действий без предварительной подготовки. Соладатам даже не объяснили, как заводить боевые машины, а также не выдали им ни противотанковых ракет, ни ручных гранат. Зарплатные карточки, выданные Минобороны РФ, при этом не были активированы.

«После того как наши взвода начали развозить по лесопосадкам, пьяные офицеры отобрали у нас все магазины, все боеприпасы, все снаряжение — чисто автоматы одни нам оставили», — рассказали солдаты.

Спустя три дня их перебросили на линию фронта. По новобранцам сразу начала бить украинская артиллерия. Ранним утром они заметили, как с передовой отступают 30–40 российских военных — они двигались вслед за уезжающими танками после поражения в танковом бою.

Не сумев остановить стихийное отступление, командование также покинуло передовую и бросило новобранцев. Солдаты решили двигаться дальше и дошли до блокпоста военных из ЛНР. Там у них забрали все оружие и обмундирование. После этого мобилизованные из 15-го мотострелкового гвардейского полка 2-й Таманской дивизии стали прятаться в городе Сватово, опасаясь новой отправки на фронт.

Родственники новобранцев обратились в прокуратуру. «Нас обвинили во лжи, а бойцов — в дезертирстве — в прокуратуре», — рассказала одна из них.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом»