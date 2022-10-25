Яшин* в интервью Observador оценил политику Путина и рассказал о содержании в «Бутырке»

Оппозиционный политик Илья Яшин*, обвиняемый в «дискредитации» российской армии, дал португальской интернет-газете Observador масштабное интервью из застенок. Он рассказал об условиях содержания в «Бутырке», поделился мнением о последствиях конфликта в Украине для Путина, а также прокомментировал «референдумы» по присоединению украинских территорий к России.

Яшин* рассказал, что его держат в Бутырской крепости в камере площадью 9 квадратных метров. Вместе с ним сидят еще трое заключенных. Каждое утро их выводят на прогулку «в небольшой бетонный колодец», а раз в неделю разрешают принять в душ.

Комментируя свое задержание, Яшин* сказал: «На первом же допросе полковник полиции открыто спросил, почему я не уехал из страны. Ведь они так последовательно и явно намекали, что после начала войны мое пребывание в России для власти неприемлемо».

При этом политик подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов часто высказывают ему слова поддержки и выступают против путинского режима, что стало для него «сюрпризом». По его словам, речь идет и о полицейских, и о конвойных, и о судебных приставах.

«Люди хоть и работают в этой системе, но видят все ее пороки, следят за информационными ресурсами оппозиции и в частных разговорах не стесняясь критикуют власть», — поделился он.

Яшин* заявил, что, будучи на воле, не замечал массовой поддержки боевых действий в Украине, но, несмотря на это, он выразил сомнения в том, что люди смогут организовать в стране восстание. По его словам, власти планомерно запугивали население, и теперь «люди в России чувствуют себя жертвами». По его словам, «стратегия большинства – выживание, адаптация или бегство».

«Сейчас же, после эскалации конфликта и объявления мобилизации, дистанция между властью и обществом увеличилась еще больше, а тревога сменилась откровенным страхом и паническими настроениями», — отметил он.

Отвечая на вопрос, сможет ли Путин* удержать власти в России, Яшин* ответил: «Это будет во многом зависеть от исхода войны. Если Путин сможет убедить российское общество, что он добился победы – шанс сохранить власть у него останется. Но прямо сейчас кажется, что у президента возникнут с этим серьезные проблемы».По его словам, путинский режим сейчас мало кого устраивает, и это создает риски «политической турбулентности.

Более того, Путин, по мнению оппозиционера, настолько «отморожен», что действительно может применить в инициированном им конфликте ядерное оружие. По его мнению, странам Запада необходимо разработать эффективные меры по ядерному сдерживанию России.

Яшин* также высказался и о присоединении оккупированных украинских территорий к России. По его словам, спешка с «референдумами» говорит о том, что Путин «признает, что проиграл, но хочет сохранить лицо, получив ряд территориальных уступок».

«Президент буквально говорит: оставьте мне то, что я успел захватить, дальше не пойду, давайте проведем черту по линии соприкосновения. Он больше не требует смены власти в Киеве, забыл про демилитаризацию Украины, и не ставит под вопрос ее суверенитет», — заявил он.

По прогнозу политика, украинцы, игнорируя результату так называемых «референдумов», отправятся в очередное наступление с целью освободить еще часть своих территорий. Однако ядерная риторик Путина осложняет этот вопрос, добавил он.

«И в итоге мы либо получим разрядку международной напряженности и мирные переговоры. Либо станем свидетелями конца света», — заключил Яшин*.

*Илью Яшина Минюст РФ считает «иностранным агентом»

