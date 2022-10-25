Мособлсуд утвердил приговор американской баскетболистке Бритни Грайнер

Московский областной суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной по делу о контрабанде наркотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Спортсменку приговорили к 9 годам колонии за провоз 0,702 грамма каннабиса1 в багаже. Ее также обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

«Приговор изменен в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора, в остальном приговор оставлен без изменения», — огласила решение судья Елена Воронцова.

Грайнер задержали в Шерметьево в феврале. Она играла в баскетбольном клубе в Екатеринбурге, и после отпуска в Финиксе возвращалась обратно. Ее схватили на пересадке в столичном аэропорту с картриджами для вейпа, содержащими запрещенное в России гашишное масло. Спортсменка принимала их только для того, чтобы облегчить боль.

Суд над Грайнер стартовал 1 июля, приговор ей огласили 4 августа. Спортсменке назначали 9 лет лишения свободы. С учетом ее пребывания в СИЗО срок пересчитали до 8 лет колонии.

В августе директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев подтвердил ТАСС информацию об обмене Бритни Грайнер и Пола Уилана. Дипломат сказал, что российская сторона хочет обменять их на Виктора Бута, осужденного за торговлю оружием, а также на офицера спецслужб Вадима Красикова, отбывающего срок за убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине.