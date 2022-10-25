Минюст РФ включил немецкую НПО Dekabristen e.V.* в перечень нежелательных организаций

Минюст РФ включил немецкую НПО Dekabristen e.V. («Декабристы»)* в реестр нежелательных организаций. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства во вторник.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Dekabristen e.V. ("Декабристы")* (Германия)», — говорится в сообщении.



В середине октября Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V.*. Такое решение надзорный орган вынес «по результатам изучения поступивших материалов». В ведомстве заявили, что усмотрели в деятельности немецкой НПО угрозу конституционному строю и безопасности России.

Dekabristen e.V.* является «берлинской НПО, деятельность которой направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе», говорится на сайте организации.

*Деятельность Dekabristen e.V. признана нежелательной на территории РФ.

