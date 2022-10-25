Суд в Москве признал песню Oxxxymiron* «Последний звонок»** экстремистской

Замоскворецкий районный суд Москвы признал экстремистской песню петербургского рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров)* «Последний звонок»**. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Сам исполнитель на заседание не явился.

Таким образом, суд постановил направить решение о признании песни «Последний звонок»** экстремистской в Минюст для ее включения в реестр экстремистских материалов. Кроме того, суд обязал Роскомнадзор ограничить доступ к данной композиции на территории России.

С соответствующим ходатайством в суде выступил представитель столичной прокуратуры. Он сослался на то, что в песне «Последний звонок»** содержатся «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма». По версии надзорного органа, композиция «угрожает конституционному строю».

После начала боевых действий в Украине Oxxxymiron* публично выступил против действий российских властей. Артист покинул Россию и провел в ряде стран серию благотворительных концертов с лозунгом «Russians Against War». Все вырученные средства он направил на нужды Украины.

В сентябре рэпер вернулся в Россию и выпустил клип на песню «Ойда», снятый на улицах его родного города — Санкт-Петербурга. Свой новый трек Oxxxymiron* посвятил боевым действиям в Украине и политической ситуации в России. Остался ли исполнитель в России, неизвестно. Минюст РФ включил его в реестр «иностранных агентов» 7 октября.

*Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, российские власти считают «иностранным агентом».

**Песня «Последний звонок» признана экстремистской и запрещена на территории РФ.