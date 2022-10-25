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#Новости

Села в Белгородской области снова оказались под обстрелом

25.10.2022

Губернатор региона утверждает, что никто не пострадал

Несколько населенных пунктов и погранпереходов в Белгородской области попали под обстрел. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате удара по селу Тишанка Волоконовского района повреждения зафиксированы как минимум в пяти частных домовладениях. Аналогичные разрушения обнаружены в селе Вериговка. Инциденты обошлись без пострадавших.

Кроме того, под ударом оказались пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах, рассказал Гладков. Там тоже никто не пострадал.


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