Села в Белгородской области снова оказались под обстрелом

Несколько населенных пунктов и погранпереходов в Белгородской области попали под обстрел. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате удара по селу Тишанка Волоконовского района повреждения зафиксированы как минимум в пяти частных домовладениях. Аналогичные разрушения обнаружены в селе Вериговка. Инциденты обошлись без пострадавших.



Кроме того, под ударом оказались пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах, рассказал Гладков. Там тоже никто не пострадал.



