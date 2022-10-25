В Николаеве задержали двух местных жителей по подозрению в работе на российские спецслужбы

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании в Николаеве двух российских агентов, которые занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информационных ресурсов. Ими оказались местные жители, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В спецслужбе утверждают, что российские агенты, выдавая себя за блогеров, собирали разведданные о дислокации и перемещениях украинских войск, а также передавали россиянам информацию о последствиях массированных обстрелов областного центра. Кроме того, в своих материалах задержанные призвали к захвату Южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации, сообщили в СБУ.

По данным следствия, задержанные были завербованы российскими спецслужбами после начала боевых действий в Украине. Их личности в ведомстве не раскрыли. Сообщается, что «связными» российских агентов оказались представители информационного агентства РИА «Новости».

Местных жителей подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.