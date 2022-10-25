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#Новости

Baza: в Белгородской области российские военные выстрелили в местного жителя

25.10.2022

Пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь

Российские военные выстрелили в 55-летнего жителя Белгородской области, который случайно забрел на позиции ВС РФ. Об этом сообщает Baza.

Прохожий гулял в районе своего села, расположенного в шести километрах от российско-украинской границы. Заблудившись, он направился к позициям Минобороны. 

Будучи пьяным, он не отреагировал на требования военных остановиться. Тогда один из солдат выстрелил в мужчину из автомата АК-74. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в грудь, за его жизнь борются врачи, утверждает Baza.


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