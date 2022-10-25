В Алтае пытаются выяснить, почему 90% мобилизованных в республике составляют алтайцы

Жители Алтая пришли в военкомат, чтобы выяснить, почему 90% мобилизованных в республике составляют алтайцы. Соответствующую видеозапись опубликовал фонд «Азиаты России».

В ответ на требование одной из присутствующих показать список мобилизованных работница военкомата ответила, что «список будет утвержден после призывной комиссии». На каком основании составляются подобные списки, в комиссариате не ответили.

В минувшие выходные регион отправил в Украину вторую группу мобилизованных. По данным издания «Тайга.инфо», в одной из групп числится около 100 человек, среди них есть представители коренного народа Алтая. Фонд «Азиаты России» называет их мобилизацию этнической чисткой.

Активисты отмечают, что больше половины населения республики составляют русские, 33% — алтайцы, оставшиеся 11% — другие национальности.



