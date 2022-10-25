Мобилизованные в Ульяновской области получили неполный набор «необходимой амуниции», обещанной губернатором

Комплекты обмундирования, которые губернатор Ульяновской области Алексей Русских передал мобилизованным 8 октября, дошли до них лишь частично. Об этом «Важным историям»* рассказала дочь одного из солдат, проходившего учения в Пензе.

Первый комплект, выданный мобилизованным, включал в себя «майку, трусы, тонкие штаны, бушлат не по размеру, ботинки и кепку». Наборы были переданы 29 сентября, в ту же ночь солдаты начали красть вещи друг у друга.

«В первую же ночь бушлат украли. Удалось вернуть самому. Солдаты воруют друг у друга вещи и сильно пьют», — рассказала собеседница издания.

Спустя неделю мобилизованных посетил губернатор Ульяновской области. Его визит освещало телевидение. Для того чтобы подготовить репортаж, оператор попросил найти двух человек в новой форме. В итоге привели тех, кому обмундирование покупали жители его родного города, рассказала «Важным историям»* девушка.

В ходе визита чиновник пообещал мобилизованным «наборы с необходимой амуницией», включающие в себя «спальные мешки, рюкзаки, коврики, термобелье, перчатки, балаклавы, очки, аптечки и так далее». По словам собеседницы издания, термобелье, аптечку и очки ее отец не получил.

«Непонятно, действительно, ли он [Русских] привез термобелье и другие вещи, или это украли военные», — сказала девушка.

По окончании учений 20 октября отец девушки получил от командования советскую плащ-палатку, ушанку 1980-х годов, пенку-коврик и сапоги. Бронежилетов солдатами не выдали, на медосвидетельствование их не отводили. После того как мобилизованные прибыли в часть, им выплатили по 6 тысяч рублей — это первые деньги с момент мобилизации, рассказала собеседница «Важных историй»*. При этом личные траты ее отца составили порядка 10 тысяч рублей.

*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».