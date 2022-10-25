В Орле 50 граждан Узбекистана получили повестки

В Орле около 50 граждан Узбекистана получили повестки, пишет «7*7». Как сообщил общественник Александр Солдатенков, прийти в военкомат им сказал руководитель мусоросортировочного завода «Экосити», где они работают.

Пока граждан Узбекистана не мобилизовали. В военкомате отказались комментировать, почему они вообще получили повестки.

Мобилизации не подлежат люди без гражданства, даже если у них есть российская прописка. Но сообщалось о вербовке около 500 заключенных — граждан Туркменистана — в ряды ЧВК «Вагнер».