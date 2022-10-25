Кадыров назвал боевые действия в Украине «войной»

Глава Чеченской Республиуи Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес российских властей, заявив, что недоволен тем, «как идет война». Чиновник призвал жителей северокавказских регионов активнее мобилизоваться для борьбы «с сатанизмом». Соответствующее голосовое сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Украину необходимо «стереть с лица земли», однако Россия «слабо отвечает» на обстрелы со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что с тех пор, как украинские войска стали активно атаковать российские регионы, боевые действия потеряли статус «спецоперации» и обрели статус «войны».

«Они, не стесняясь, стреляют по мирным гражданам, по мирным объектам, по социальным объектам, убивают детей, стариков. По-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, надо стереть с земли города, чтобы видно было дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», — заявил Кадыров.

Глава Чечни призвал принимать решения, не оглядываясь на последствия. По его словам, хуже уже не будет, поскольку у «Европы нет сил». «Что они, своих лгбтшников отправят?», — сказал чиновник.

Кадыров также осудил жителей северокавказских регионов, которые отказываются от участия в боевых действиях. Он заявил, что «кавказцы» «должны были быть первыми», поскольку «это не война РФ, это война между сатанизмом и христианами и мусульманами».

«Вы хотите друг за друга выйти замуж? Или чтобы ваш дочери выходили замуж за женщин? Чтобы вас не могли назвать папой или мамой?», — удивился Кадыров.

По его словам, в боевых действиях должны принять участие «хотя бы 300-400 тысяч» чеченце», что составляет 20-26%от общего числа населения республики. Он призвал жителей Кавказам либо «сбрить бороды», либо «проявить истинную религиозность не на словах, а на деле».

Российское законодательство запрещает называть боевые действия в Украине «войной». Использование этого слова применительно к конфликту в Украине может лечь в основу как административного, так и уголовного дела.