Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

Король Великобритании Карл III назначил экс-министра финансов Риши Сунака на должность главы британского правительства. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце. Ему будет предложено сформировать новое правительство, и теперь он направляется на Даунинг-стрит, чтобы выступить с речью», — передает телеканал.

Ранее Карл III принял отставку Лиз Трасс, которая возглавляла правительство Великобритании всего 45 дней. Риши Сунак остался единственным претендентом на должность премьер-министра страны после того, как Борис Джонсон и Пенни Мордонт отказались участвовать в выборах лидера Консервативной партии.

Риши Сунак стал первым в истории Великобритании небелым главой правительства. Его родители, пенджабские индусы, иммигрировали в Соединенное Королевство из Восточной Африки в 1970-х годах. Его семья оказалась там в результате переселения его предков из Индии в Кению и Танганьику в колониальные времена. Кроме того, он стал самым молодым премьер-министром Великобритании — ему 42 года.