Конгрессмены-демократы призвали администрацию Байдена к прямым переговорам с Россией по Украине

ВВС сообщила, что группа конгрессменов из левого крыла Демократической партии призвала администрацию Джо Байдена подумать о прямых переговорах с Россией об Украине. Они считают, что так можно найти «реалистичные рамки для прекращению огня» на приемлемых для Киева условиях.

Письмо подписали 30 членов Палаты представителей. Чтобы стимулировать Россию на прекращение боевых действий, конгрессмены предложили смягчение санкций.

«Мы согласны с точкой зрения администрации, что не дело Америки оказывать давление на правительство Украины по поводу его суверенных решений. Но как законодатели, ответственные за расходование десятков миллиардов долларов американских налогоплательщиков в качестве военной помощи в этом конфликте, мы считаем, что подобная вовлеченность в войну также создает ответственность для Соединенных Штатов для серьезного рассмотрения всех возможных действий, включая и прямое взаимодействие с Россией», — сказано в письме.

В Белом доме и Госдепартаменте ответили на письмо демократов. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что сейчас не видно признаков того, что Россия готова начать дипломатические переговоры. Он также сказал, что поддержка Украины продолжится до тех пор, пока страна не будет в более сильной позиции для переговоров.

«Мы постоянно четко говорим: про Украину без Украины мы разговаривать не будем», — заявила пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер.

На прошлой неделе Джо Байден подписал документ о выделении очередной помощи Украине на миллионы долларов. После ноябрьских выборов в США в палате представителей большинство могут получить республиканцы, которые выступают против поддержки Киева в таких больших объемах.

«Коммерсант» пишет, что предложение демократов оценил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Россия готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с Папой римским, чтобы найти развязки ситуации на Украине», — сказал Песков.