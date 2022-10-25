Во Франции возбудили уголовное дело о покушении на основателя Gulagu.Net Владимира Осечкина

Владимир Осечкин, основатель Gulagu.Net, рассказал, что во Франции возбудили уголовное дело после покушения на него. Правозащитник в статусе потерпевшего, расследование ведут на территории Франции (Биарриц, Канны, Ницца) и Испании.

Покушение на правозащитника совершили в сентябре. Об этом его предупреждали журналисты Bellingcat*. Во Франции, в городе Биарриц, по словам Осечкина, ему удалось заметить красную точку от прицела. Около часа он лежал на полу вместе с женой и детьми.

«На самом деле мы знаем теперь достоверно, что российские спецслужбы (ФСБ и СВР) начали подбирать исполнителей и организаторов заказного убийства основателя правозащитного проекта Gulagu.net ещё в 2021 году на территории Испании и Франции из числа членов криминального сообщества, которых поддерживают из Москвы и которым дают возможность контролировать в России сбор «общака» в сотнях учреждений ФСИН, де-факто пополняя внебюджетную кассу ФСБ как раз для таких «спецмероприятий», — рассказал Осечкин.

По мнению правозащитника, Владимир Путин и спецслужбы хотят отомстить ему и убить из-за работы проекта Gulagu.Net, его расследований и разоблачений коррупции и пыточных конвейеров в России. Само покушение он оценил как акт международного терроризма, «публично показав, что для них нет границ и они могут убивать таких как я и запугивать российских гражданских активистов и оппозиционеров».

*Bellingcat российские власти считают «нежелательной организацией».