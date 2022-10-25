WP: влияние Пригожина на Путина растет

The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, рассказали о росте влияния Евгений Пригожина на Владимира Путина. По их данным, глава ЧВК «Вагнера» раскритиковал действия Минобороны России в Украине в личном разговоре с президентом.

Пригожину не понравилась тактика военного руководства России в Украине. При этом ЧВК участвует в боях, благодаря чему Пригожин добился усиления позиций в ближайшем окружении Путина.

Директор Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марлен Ларюэль считает, что система власти в России находится в состоянии стресса.

Правозащитники с весны сообщали о том, что Евгений Пригожин лично ездит по колониям и вербует заключенных для участия в боях в Украине. По некоторым оценкам, в ряды ЧВК вступили около 20 тыс. человек. Им обещают помилование, деньги за участие в боях и выплаты семьям в случае ранений и смерти.