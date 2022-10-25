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#Новости
МВД: в России за 9 месяцев оформили на 1 млн загранпаспортов больше, чем годом ранее
25.10.2022
Как
сообщает
ТАСС, за январь-сентябрь было выдано 3,9 млн загранпаспортов, что стало рекордом за четыре года
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