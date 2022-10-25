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#Новости

МВД: в России за 9 месяцев оформили на 1 млн загранпаспортов больше, чем годом ранее

25.10.2022

Как сообщает ТАСС, за январь-сентябрь было выдано 3,9 млн загранпаспортов, что стало рекордом за четыре года

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