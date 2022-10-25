В Украине погиб мобилизованный отец четверых детей из Свердловской области

It’s My City сообщил, что в Украине 7 октября погиб мобилизованный Владимир Баландин из Невьянска Свердловской области. Ему было 40 лет, у него осталось четверо детей.

Тело Баландина доставили в Невьянск 14 октября, прощание прошло 17 октября.

Ранее мобилизованные из Невьянска говорили что их отправили на фронт без подготовки, меньше чем через неделю после получения повесток. Родственники мужчин жаловались на то, что в военкомате не было медобследования: они отправляли жалобы в прокуратуру и надзорные ведомства.

Всего, по подсчетам журналистов, из Свердловской области погибли в Украине минимум семеро военнослужащих. В Бурятии известно о смерти двоих резервистов, в Красноярском крае — семерых, а в Челябинской области — пятерых.