Пилоты иркутского Су-30 могли потерять сознание еще до катастрофы

«Коммерсант» выяснил, что летчики-испытатели упавшего в Иркутске Су-30 могли потерять сознание в полете из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом. Еще одной причиной потери сознания могло стать попадание азота в воздушную смесь.

Следствие вчера сообщило, что рассматриваются две версии крушения: отказ авиатехники и ошибка пилотирования.

Но по данным Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте, будет рассматриваться и третья версия: о потере летчиками сознания из-за проблем с дыханием.

Нехватка кислорода могла привести к одновременному обмороку пилотов. Также в дыхательную смесь мог попасть азот. Но судмедэкспертам будет сложно установить причину смерти: оба газа есть в обычном воздухе. Следствие назначит дополнительные экспертизы.