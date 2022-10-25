В Новосибирском лагере для мобилизованных погиб третий резервист

В Новосибирске погиб мобилизованный из Тувы, сообщили в областном правительстве. По информации «Тайги.Инфо»*, это третья смерть в лагере для мобилизованных в области.

Власти считают, что речь идет о «происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков». Возбуждено уголовное дело.

Власти не сообщили место смерти, но по данным новосибирских журналистов, мобилизованных из разных регионов вывозят в лагерь на территории Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке.

В октябре здесь нашли труп мобилизованного из Новосибирской области. Уголовное дело возбудили по статье «убийство». Здесь же погиб мобилизованный из Братска. Власти говорили о смерти от некачественного алкоголя, сердечной недостаточности. Родственники сообщали, что у него на теле были следы побоев.

С начала мобилизации в России известно о смерти как минимум 20 мобилизованных, которые не доехали до фронта.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».