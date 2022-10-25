Сцену с Хаматовой вырезали из документального фильма о башкирском поэте Мустае Кариме

Журналисты «Азатлык Радиосы» сообщили, что из документального фильма о башкирском поэте Мустае Кариме вырезали сцену с Чулпан Хаматовой. Премьера фильма состоялась три года назад.

В фильме «Мустай» документалиста Саиды Медведевой Хаматова читала стих «Третий день подряд идет мокрый снег».

Московская премьера состоялась в Малом театре 20 октября 2019 года к 100-летию поэта. В Казани его показали 18 октября в театре оперы и балета. Но вместо Хаматовой стихотворение читала Полина Агуреева.

Чулпан Хаматова осудила «спецоперацию» в Украине и уехала из России. Ее, как и других российских артистов, не поддержавших бои, начали травить в стране и вымарывать их имена. На прошлой неделе стало известно о том, что в РАМТе убрали имя Бориса Акунина с афиш на спектаклях по его произведениям. Депутаты Госдумы предлагали также проверить книжные магазины — нет ли в них книг писателей с антивоенной позицией.