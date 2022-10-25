В Мелитополе прогремел взрыв возле офиса местной телекомпании

Член совета пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном возле местной телекомпании «ЗаTV».

По информации Рогова, пострадали пять человек, среди которых сотрудники телекомпании и местные жители. Есть разрушения в помещениях телецентра.

На месте работают следователи, по предварительной информации мощность взрывчатки составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте.

«Сирена» уточнила, что в том же здании находятся пророссийские власти, а рядом — отдел ФСБ. Отсюда же ведут трансляцию российские СМИ.

Взрывы также были недалеко от села Светлодолинское под Мелитополем. По словам очевидцев, дым был виден в районе железнодорожного моста.