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#Новости

В Мелитополе прогремел взрыв возле офиса местной телекомпании

25.10.2022

Пострадали пять человек

Член совета пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном возле местной телекомпании «ЗаTV».

По информации Рогова, пострадали пять человек, среди которых сотрудники телекомпании и местные жители. Есть разрушения в помещениях телецентра. 

На месте работают следователи, по предварительной информации мощность взрывчатки составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте. 

«Сирена» уточнила, что в том же здании находятся пророссийские власти, а рядом — отдел ФСБ. Отсюда же ведут трансляцию российские СМИ. 

Взрывы также были недалеко от села Светлодолинское под Мелитополем. По словам очевидцев, дым был виден в районе железнодорожного моста. 



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